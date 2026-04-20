La città di Cesena piange la scomparsa di Paola Errani, avvenuta ieri all’età di 68 anni. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, suscitando sentimenti di tristezza tra i cittadini e il personale della Biblioteca Malatestiana, di cui era una figura nota. La sua morte rappresenta una perdita per il mondo culturale locale, dove era molto apprezzata per il suo impegno e la dedizione.

Cesena, 20 aprile 2026 – Non è un fulmine a ciel sereno ma la notizia della scomparsa, nella giornata di ieri, di Paola Errani ha scosso la città. Non solo quella che ha apprezzato la sua figura di intellettuale dalla conoscenza straordinaria e appassionata dei fondi antichi della Biblioteca Malatestiana, che è stata la sua casa di lavoro e ricerca inesausta per ben oltre 40 anni, ma di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla da vicino. Paola Errani combatteva da qualche anno con gravi problemi di salute ma le relative difficoltà non avevano spento né il suo sorriso né l’applicazione agli studi. Profonda conoscenza e amore per la Malatestiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biblioteca Malatestiana in lutto, Paola Errani morta a 68 anni

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