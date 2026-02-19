È morta Paola Biondi una comunità in lutto

Paola Biondi è morta a Sansepolcro, lasciando la comunità in lutto. La donna, nota per il suo impegno nell’associazione “Alla Corte de’ Medici”, si dedicava alla promozione delle tradizioni rinascimentali della zona. La sua passione per la cultura locale si manifestava anche attraverso eventi e iniziative che coinvolgevano molte persone. Biondi aveva 52 anni e la sua scomparsa ha sorpreso amici e collaboratori. La sua figura rimarrà nel ricordo di chi l’ha conosciuta. La comunità si prepara a ricordarla nei prossimi giorni.

Il cordoglio del Comune di Sansepolcro. Il ricordo: l'impegno nel gruppo "Alla Corte de' Medici" e il lavoro alla Buitoni Addio a Paola Biondi, ricordata come una figura stimata e conosciuta a Sansepolcro. Biondi era attiva nell’associazione rinascimentale “Alla Corte de’ Medici”, realtà impegnata nella valorizzazione delle tradizioni storiche e culturali. Il Comune di Sansepolcro l'ha ricordata con un post facebook spiegando che Biondi ha contribuito con “passione e generosità” alla vita dell’associazione, partecipando in modo costante alle attività e alle manifestazioni che animano il territorio.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Una comunità in lutto. Si è spento don Selio. Una vita dedicata ai fedeli Stroncato da un male incurabile: una comunità in luttoUna comunità di Santa Giustina in Colle si stringe nel dolore per la scomparsa di Maicol Filipetto, avvenuta a soli 38 anni a causa di una malattia incurabile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. È morta Paola Biondi, una comunità in luttoIl cordoglio del Comune di Sansepolcro. Il ricordo: l'impegno nel gruppo Alla Corte de' Medici e il lavoro alla Buitoni ... arezzonotizie.it