Scomparsa Paola Errani colonna della Malatestiana Lattuca | Ha custodito il nostro tesoro più prezioso

È deceduta una figura di rilievo della Biblioteca Malatestiana, con un servizio che si è protratto per quasi quattro decenni fino al 2019. Per venti anni ha avuto responsabilità sulla gestione dei codici, contribuendo in modo sostanziale alla conservazione del patrimonio librario. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e rappresentanti istituzionali, che hanno espresso vicinanza alla famiglia e riconosciuto il suo ruolo nel settore.

“A nome mio e della giunta, dell’intera amministrazione comunale e di tutti i colleghi, desidero esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa di Paola Errani, per quasi 40 anni (fino al 2019) in servizio alla Biblioteca Malatestiana, venti dei quali dedicati alla responsabilità dei codici.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Il tesoro blu che fece impazzire i colonizzatori: l’indaco era più prezioso dell’oro e nessuno te l’ha mai dettoEsistono colori che hanno segnato il destino di intere nazioni, trasformandosi in vere e proprie valute internazionali; tra questi, l’indaco prodotto... "L’acqua, il tesoro più prezioso da difendere"Nicola Perini FIRENZE Anche in questo anno scolastico Publiacqua sostiene La Nazione e il Campionato di Giornalismo, un’iniziativa che ci piace...