Per la stagione 2025-26, la squadra femminile di biathlon tedesca si affida a Sandra Flunger, una coach donna. Questa scelta riprende una tradizione degli anni ’80, quando le atlete tedesche dominarono il panorama internazionale. Tuttavia, la stagione si è conclusa con risultati deludenti, segnando la prima volta nella storia che nessuna atleta tedesca si è affermata in competizioni di rilievo.

Come sappiamo, la stagione 2025-26 è stata disastrosa per la Germania del biathlon. Per la prima volta nella storia, non è arrivata alcuna affermazione. Il discorso vale sia per gli uomini che per le donne. Non sorprende, dunque, che si sia deciso di effettuare tabula rasa e cambiare completamente gli staff tecnici, in maniera tale da cominciare il nuovo quadriennio olimpico con un corso differente. La federazione tedesca ha annunciato che il ruolo di capo allenatrice della squadra femminile sarà assunto da Sandra Flunger, che prenderà il posto di Kristian Mehringer. Si tratta di una notizia, perché vedere una donna alla guida di un team è fatto inusuale, seppur non inedito.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, la Germania femminile affidata a Sandra Flunger. Coach donna, come negli anni ’80, quando le tedesche divennero grandi

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