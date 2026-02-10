LIVE Italia-Germania 1-1 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | pareggio fortunoso delle tedesche

Le due squadre si sono divise la posta sul ghiaccio. L’Italia e la Germania hanno pareggiato 1-1, in una partita che ha visto entrambe le nazionali giocare con intensità. Le tedesche hanno sfiorato più volte il gol, con uno scatto laterale che ha messo in apprensione la difesa italiana. La partita è rimasta aperta fino alla fine, con un risultato che lascia tutto ancora in equilibrio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18? Ancora uno scatto laterale veramente pericoloso delle tedesche. Jobst-Smith se ne va in velocità sul lato sinistro, mette un tracciante in mezzo, ma Durante è attenta e sventa la minaccia. 17? Power play sfortunato delle azzurre! Sono state tantissime le conclusione delle italiane in questi due minuti, ma il portiere tedesco Abstreiter sta fornendo una prestazione di altissimo livello 16? Che bell’azione dell’Italia! Bella linea di passaggi che porta Della Rovere al tiro da posizione centrale! La sua conclusione, indirizzata verso l’angolo sinistro, è di poco larga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-1, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: pareggio fortunoso delle tedesche Approfondimenti su Italia Germania LIVE Italia-Germania 1-0, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: vantaggio azzurro! L’Italia si prende un vantaggio importante nella partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi. LIVE Italia-Francia 1-1, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: Tutino firma il pareggio La partita tra Italia e Francia di hockey ghiaccio femminile termina 1-1. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Italia Germania Argomenti discussi: LIVE Italia-Germania, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per il secondo posto nel girone; Curling doppio misto: Italia ko in semifinale; Olimpiadi, è una tempesta Azzurra: 6 medaglie in un giorno, mai così tante; Record Italia, 6 medaglie in un solo giorno: 5 bronzi e un argento, i Giochi si tingono d'azzurro - La nona medaglia italiana fa la storia, prima volta sul podio per il pattinaggio di figura a squadre. LIVE Italia-Germania 0-0, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non sfruttano due power playCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1' Vince l'ingaggio la Germania, prima azione difensiva per l'Italia. SECONDO PERIODO 17.33 Tornano sul ghiaccio ... oasport.it LIVE Italia-Francia 4-1, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: SI SOGNA! Vittoria netta, obiettivo quarti di finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:01 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia. Grazie per aver seguito l'evento in ... oasport.it Italia-Germania. Il tandem sogna di diventare un cacciabombardiere (di G. Ucciero) x.com ITALIA vs GERMANIA Hockey su Ghiaccio Femminile Scende sul ghiaccio la Nazionale azzurra Grinta, velocità e cuore contro una Germania solida e combattiva. Una sfida che promette spettacolo, colpi di bastone e adrenalina pura Ol - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.