Disney+ annuncia il ritorno di Rivals, la serie che negli anni ’80 ha fatto discutere. La seconda stagione arriverà il 15 maggio 2026, in esclusiva, con i primi tre episodi e il resto in arrivo più avanti. La serie, ispirata al romanzo di Jilly Cooper, riprende le storie di potere e scandali che hanno segnato quell’epoca.

Disney+ ha annunciato che la seconda stagione di Rivals debutterà in esclusiva il 15 maggio 2026. Basata sull’amato romanzo della compianta Dame Jilly Cooper, la serie originale Hulu riprenderà la narrazione con un rilascio diviso in due blocchi: i primi tre episodi saranno disponibili subito, mentre la seconda parte della stagione arriverà nel corso dell’anno. Guerra di potere e nuovi volti: Atwell ed Everett nel cast La nuova stagione alza la posta in gioco, portandoci nel mondo affascinante del polo e intensificando la guerra tra Corinium e Venturer per la concessione televisiva. David Tennant torna nei panni del feroce Tony Baddingham, pronto a tutto pur di distruggere i suoi avversari. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Rivals 2 | Scandali e potere negli anni ’80, ecco quando torna la serie cult su Disney+

Apple TV ha annunciato che la quarta stagione di Ted Lasso arriverà a breve.

