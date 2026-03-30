Il XIV Bianco Tanagro si svolgerà nel fine settimana, offrendo ai visitatori un percorso tra degustazioni di prodotti locali, esposizioni d’arte, eventi e spettacoli. L’evento si svolgerà in due weekend consecutivi e coinvolgerà diverse location della valle. I partecipanti potranno assaporare il carciofo bianco, protagonista della manifestazione, e scoprire le attività proposte nelle varie aree allestite.

Tempo di lettura: 4 minuti Torna l’atteso appuntamento con il carciofo bianco della Valle del Tanagro, accompagnato da un ricco mercatino di tipici, una variegata offerta gastronomica a base di carciofi e un fitto calendario con spettacoli e musica dal vivo, artisti di strada, convegni, show cooking, momenti culturali e contest. Per due lunghi ed intensi fine settimana sarà possibile festeggiare un prodotto identitario dalle straordinarie proprietà organolettiche e nutrizionali. Sarà il borgo di Auletta (SA) a fare da cornice alla quattordicesima edizione di Bianco Tanagro, in programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile e da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - XIV Bianco Tanagro: due week-end tra percorsi degustativi, arte, eventi e spettacoli

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