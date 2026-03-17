Da oggi in Italia è possibile guardare l’intera serie cult degli anni ’90 Beverly Hills, 90210, trasmessa su Sky. La serie, uno dei teen drama più noti della televisione moderna, è ora disponibile integralmente per gli spettatori italiani, offrendo l’opportunità di rivivere le vicende dei protagonisti ambientate nel quartiere di Beverly Hills.

In onda su Sky. Tra i teen drama più rappresentativi della televisione contemporanea, un posto d’onore spetta a Beverly Hills, 90210. La serie, andata in onda per dieci stagioni a partire dal debutto negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990, si è rapidamente trasformata in un fenomeno globale, diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura pop degli anni ’90. Ideata da Darren Star, ha lasciato un segno duraturo nell’immaginario collettivo, contribuendo a lanciare star come Jason Priestley, Jennie Garth, Shannen Doherty e Luke Perry. A distanza di anni, la serie torna disponibile integralmente: tutte e dieci le stagioni saranno accessibili dal 3 aprile su Sky e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il cult degli anni ’90 Beverly Hills, 90210 disponibile integralmente in Italia

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