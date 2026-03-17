A marzo, la serie cult degli anni '90 Beverly Hills 90210 sarà disponibile in streaming in Italia su Sky. La produzione, nota per aver segnato un’epoca, approda in piattaforma con un nuovo promo che anticipa il ritorno al passato. La serie, composta da dieci stagioni, è stata trasmessa originariamente tra il 1990 e il 2000. La messa in onda in Italia è prevista per aprile.

Come vi avevamo già anticipato, la serie cult arriverà per la prima volta in streaming in Italia su Sky e la piattaforma NOW dopo che il problema di diritti che ne bloccava la distribuzione è stato risolto Prima di tutti i teen drama contemporanei c'era lei: Beverly Hills, 90210, l'iconica serie in dieci stagioni, che ha debuttato negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990, che in breve tempo si è affermata come fenomeno globale. Creata da Darren Star, è diventata un autentico cult generazionale, capace di marchiare in maniera indelebile l'immaginario televisivo degli anni '90 e non solo. Il promo annuncia quando e dove vedere tutti i 293 episodi La serie che ha lanciato star internazionali come Jason Priestley, Jennie Garth e i compianti Shannen Doherty e Luke Perry arriverà con tutte le sue dieci stagioni dal . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Beverly Hills 90210 ad aprile su Sky: il tuffo negli anni '90 comincia con il nuovo promo

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