Beve tequila per otto ore in crociera poi cade dalle scale | Diana risarcita dalla compagnia con 300mila dollari

Diana Sanders, di 45 anni, ha trascorso diverse ore bevendo tequila su una nave da crociera, consumando almeno 14 shot. Dopo aver perso l’equilibrio, è caduta dalle scale, riportando gravi ferite. La compagnia di navigazione ha deciso di risarcirla con 300.000 dollari, dopo essere stata coinvolta in una causa legale relativa all'incidente.

Diana Sanders, 45 anni, ha bevuto almeno 14 shot di tequila per ore su una nave da crociera e ha riportato gravi lesioni dopo una caduta. Una giuria di Miami ha stabilito una responsabilità condivisa e ha condannato la compagnia a 300.000 dollari di risarcimento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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