Beve 15 tequila e cade dalle scale in crociera | maxi risarcimento da 300mila dollari

Durante una crociera, un passeggero ha consumato circa 15 tequila prima di cadere dalle scale. L'incidente ha portato a una causa legale che ha portato a un risarcimento di 300.000 dollari. La vicenda è stata resa nota attraverso i documenti legali relativi alla richiesta di risarcimento. La causa riguarda il comportamento del personale e le condizioni di sicurezza a bordo della nave.

Crociera Carnival incidente alcol: cosa è successo davvero. Da una serata di eccessi a una battaglia legale da 300mila dollari. È la storia di Diana Sanders, infermiera della California, protagonista di un caso destinato a far discutere l’industria delle crociere. Secondo quanto emerso in tribunale, la donna avrebbe consumato tra i 14 e i 15 shot di tequila nell’arco di circa otto ore, spostandosi tra bar, pub e locali a bordo della nave mentre navigava nella Baja California. Poi la caduta. La caduta e le lesioni: il momento chiave della causa. Poco dopo l’ultimo drink, Sanders – ormai visibilmente alterata – è precipitata lungo una rampa di scale, riportando lesioni gravi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Beve 15 tequila e cade dalle scale in crociera: maxi risarcimento da 300mila dollari Notizie correlate Sal Da Vinci cade dalle scale a Domenica In Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Sal Da Vinci cade dalle scale a Domenica In: lo spavento di Mara VenierTutti attendevano il ritorno di Sal Da Vinci all’Ariston, stavolta per la puntata speciale di Domenica In. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Beve 14 shot di tequila durante una crociera, si ubriaca, cade e si fa male: risarcita di 300.000 dollari. Beve 14 shot di tequila durante una crociera, si ubriaca, cade e si fa male: risarcita di 300.000 dollariUn'infermiera californiana, Diana Sanders, ha ottenuto un risarcimento di 300.000 dollari dopo aver fatto causa a una compagnia di crociere. msn.com Beve 14 shot di tequila durante una crociera, si ubriaca, cade e si fa male: risarcita con 254mila euroUn'infermiera californiana, Diana Sanders, ha ottenuto un risarcimento di 300mila dollari (254mila euro) dopo aver fatto causa a una compagnia di crociere. Secondo quanto riportato ... leggo.it