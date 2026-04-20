Beve 15 shot di tequila in otto ore poi cade dalle scale e riportando una commozione cerebrale | compagnia di crociere condannata a risarcire con 300 mila dollari la passeggera ubriaca

Una donna ha bevuto tra quattordici e quindici shot di tequila in circa otto ore e mezza, spostandosi tra diversi locali di una nave da crociera. Dopo aver consumato questa quantità di alcol, è caduta dalle scale riportando una commozione cerebrale. La compagnia di crociere è stata condannata a pagare un risarcimento di 300 mila dollari alla passeggera. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento legale.

Quattordici, forse quindici shot di tequila consumati nell’arco di otto ore e mezza, rimbalzando tra i vari bar, pub e “tequileras” di una nave da crociera. Poi i barcollamenti, la perdita di conoscenza e una rovinosa caduta giù per una rampa di scale, seguita da co mmozione cerebrale, lesioni alla spina dorsale e un possibile trauma cranico. Un incidente che chiunque attribuirebbe unicamente all’imprudenza di chi ha alzato troppo il gomito. Eppure, in un’aula di tribunale della Florida, questa ricostruzione ha prodotto un verdetto inaspettato: la colpa non è solo di chi beve, ma anche (e soprattutto) di chi continua a riempire il bicchiere. È quanto ha stabilito una giuria della contea di Miami-Dade, che ha condannato la Carnival Corporation a risarcire con 300.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Beve 15 shot di tequila in otto ore, poi cade dalle scale e riportando una commozione cerebrale: compagnia di crociere condannata a risarcire con 300 mila dollari la passeggera ubriaca Notizie correlate Beve 15 tequila e cade dalle scale in crociera: maxi risarcimento da 300mila dollariCrociera Carnival incidente alcol: cosa è successo davvero Da una serata di eccessi a una battaglia legale da 300mila dollari. Uomo fa bere 32 shot di tequila a una donna, tenta di abusarla ma lei muore. L’imputato si dichiara innocente, via al processoLa vicenda di Itaya Hiroki, accusato di aver fatto bere 32 shot di tequila a una donna che poi è morta. Contenuti di approfondimento Si parla di: Beve 14 shot di tequila durante una crociera, si ubriaca, cade e si fa male: risarcita di 300.000 dollari. Beve 14 shot di tequila durante una crociera, si ubriaca, cade e si fa male: risarcita di 300.000 dollariUn'infermiera californiana, Diana Sanders, ha ottenuto un risarcimento di 300.000 dollari dopo aver fatto causa a una compagnia di crociere. msn.com Beve 14 shot di tequila durante una crociera, si ubriaca, cade e si fa male: infermiera risarcita con 254mila euroUn'infermiera californiana, Diana Sanders, ha ottenuto un risarcimento di 300mila dollari (254mila euro) dopo aver fatto causa a una compagnia ... msn.com