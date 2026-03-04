Uomo fa bere 32 shot di tequila a una donna tenta di abusarla ma lei muore L’imputato si dichiara innocente via al processo

Un uomo in Giappone è stato accusato di aver fatto bere 32 shot di tequila a una donna e di aver tentato di abusarla, con la donna che è morta successivamente. L’imputato ha dichiarato la propria innocenza e il processo è iniziato. La vicenda ha suscitato discussioni nel paese.

La vicenda di Itaya Hiroki, accusato di aver fatto bere 32 shot di tequila a una donna che poi è morta. L'uomo nega intenzioni sessuali In Giappone fa discutere un caso di cronaca. Un uomo si è dichiarato non colpevole di aver causato la morte di una donna facendole bere 32 shot di tequila, "presumibilmente con l'intenzione di abusare di lei". Il processo a Itaya Hiroki si è aperto lunedì 2 marzo, al Tribunale distrettuale di Nagoya, nel Giappone centrale. Itaya è accusato di aver incoraggiato una donna di 25 anni a bere molto e di averla poi portata in un hotel tre anni fa. La donna, secondo il referto del medico legale, "è morta di encefalopatia ipossica dovuta a un'intossicazione alcolica acuta".