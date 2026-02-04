Il 1° maggio Kiefer Sutherland salirà sul palco del Lime di Milano per un concerto speciale. L’attore, famoso per il suo ruolo in 24, si esibirà in un live con musica originale, portando sul palco un mix di cinema, arte e musica. L’evento inizierà alle 21.30 e promette di essere un appuntamento diverso dal solito, dove il teatro si trasformerà in un luogo di emozioni rare.

Il 1° maggio, alle ore 21.30, il Lime di Milano si trasformerà in un teatro di emozioni rare, dove il palcoscenico non sarà solo un luogo per la musica, ma un crocevia tra cinema, arte e identità. Lì, sulle note di un nuovo album che si intitola *Grey*, salirà Kiefer Sutherland, l’attore che ha reso immortale Jack Bauer in *24*, ma che da anni si muove con silenzio e intensità nel mondo della musica. Non si tratta di una performance d’occasione, né di un ritorno a un passato ormai lontano. È un momento di piena maturità artistica, il primo concerto in Italia di un uomo che, dopo oltre vent’anni di carriera cinematografica, ha deciso di parlare con la voce del suo cuore, non più solo con il volto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attore noto per 24, Kiefer Sutherland si esibirà live in Italia il 1° maggio con un concerto di musica originale.

Approfondimenti su Kiefer Sutherland

Nella giornata di oggi, si è diffusa la notizia dell’arresto di Kiefer Sutherland, noto attore.

L’attore Kiefer Sutherland è stato arrestato a Los Angeles con l’accusa di aver aggredito e minacciato di morte l’autista di un taxi privato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Kiefer Sutherland

Argomenti discussi: Artem Tkachuk, arriva la polizia dopo la serata in discoteca. L'attore: Hanno tentato di rapinarmi; Hollywood contro l’ICE: È un’organizzazione criminale, non possiamo rimanere a guardare; Almanacco del 2 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Sanremo 2026, Can Yaman ospite della prima serata.

Kiefer Sutherland arrestato per aggressione: nei guai l'attore di '24'Kiefer Sutherland, noto attore internazionale, è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito un autista. L'episodio, che ha visto protagonista l'interprete di numerosi film e serie di successo, si ... it.blastingnews.com

Utilizzo dati e privacyÈ morto a 46 anni James Ransone, attore statunitense noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Ziggy Sobotka nella serie televisiva The Wire. Secondo quanto risulta dai registri del Los ... tgcom24.mediaset.it

Taxista aggredito, in arresto l'attore Kiefer Sutherland. Fermato dalla polizia a Los Angeles, liberato dopo una cauzione di 50 mila euro. - facebook.com facebook