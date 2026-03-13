Thornetta Davis a Pistoia | la voce del Blues incanta

Thornetta Davis si è esibita giovedì 12 marzo al Santomato Live Club di Pistoia, portando sul palco la sua voce potente e coinvolgente. La cantante, nota come una delle figure di spicco del blues, ha interpretato brani che hanno suscitato forte partecipazione tra il pubblico presente. L’evento ha attirato appassionati e curiosi, creando un'atmosfera intensa e vibrante.

La Regina del Blues, Thornetta Davis, ha trasformato il Santomato Live Club di Pistoia in un crocevia di emozioni e profondità soul nella serata di giovedì 12 marzo. Accompagnata dalla ZBlues Band e da James Jamalot Anderson, l'artista ha portato sul palco una voce potente che ha coinvolto pienamente il pubblico presente. L'incontro tra la tradizione musicale di Detroit e il tessuto sociale pistoiese ha generato un'atmosfera unica, dove ogni brano è diventato un'esperienza condivisa tra artista e platea. La presenza di musicisti locali come Sergio Montaleni, Carmine Faella, Rita Girelli e Fabio Ziveri ha arricchito l'esibizione con un suono caldo e pulsante.