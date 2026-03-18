Pancaro chiude la corsa Scudetto | Alla fine lo vincerà l’Inter perché Milan e Napoli non credono davvero alla rimonta…

Un ex calciatore commenta la lotta per lo scudetto e sostiene che alla fine sarà l’Inter a trionfare. Secondo lui, né il Milan né il Napoli credono realmente nella rimonta e quindi la corsa si concluderà con la vittoria dei nerazzurri. La sua analisi si concentra sulle dinamiche attuali della classifica e sulla convinzione di chi può portare a casa il titolo.

Inter News 24 Pancaro parla così della corsa Scudetto e chiude i conti: per lui vincerà ancora l’Inter. E sulle chance di Milan e Napoli.. L’Inter continua a correre spedita verso il tricolore, mantenendo a distanza di sicurezza Milan e Napoli, attualmente distanti rispettivamente 8 e 9 punti dalla vetta della classifica. Nonostante manchino ancora diverse giornate al termine del campionato, per l’ex calciatore Giuseppe Pancaro i giochi sembrano ormai quasi fatti. Intervenuto ai microfoni della stampa sportiva, l’ex terzino ha sottolineato come il divario non sia soltanto tecnico o numerico, ma soprattutto psicologico, con le inseguitrici che sembrano aver smarrito la convinzione necessaria per ribaltare il verdetto del campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pancaro chiude la corsa Scudetto: «Alla fine lo vincerà l’Inter, perché Milan e Napoli non credono davvero alla rimonta…» Articoli correlati Leggi anche: Maicon sicuro: “Inter più forte di Milan e Napoli, vincerà lo scudetto” Leggi anche: Quote scudetto, Inter ormai super favorita ma gli scommettitori credono nella rimonta Milan Una raccolta di contenuti su Pancaro chiude Discussioni sull' argomento L'eventuale vittoria della Coppa Italia non cambierà niente: l'attacco del grande ex Pancaro alla Lazio; Pancaro: Corsa Champions apertissima. La Juve gioca bene, ma deve rimediare a un problema; Pancaro su Leao: È recidivo in questi comportamenti, è giusto che il Milan prenda provvedimenti. MN - Il Milan può ancora credere allo scudetto? Pancaro: Nel calcio può succedere di tutto fino a quando la matematica non chiude il discorsoDomenica si gioca il derby, partita che potrebbe avere un peso specifico determinante sul destino di questo campionato. Di questa importante sfida ne ha parlato in esclusiva ai microfoni ... milannews.it Il doppio ex di Torino e Lazio, Pippo Pancaro, terzino calabrese prodotto del vivaio granata, tornato al Toro per concludere la carriera. Chiude la sua carriera in granata, a 36 anni al termine del campionato 2006-07. #FVCG #SFT #TorinoFC #Torino #granat - facebook.com facebook