Il Como ci crede fino alla fine ma il secondo tempo dell' Inter è da scudetto
Nel secondo tempo, l'Inter ha dominato il campo segnando tre gol e portando a termine una prestazione convincente, mentre nel primo tempo il Como era riuscito a mettere a segno due reti con Valle e Nico Paz, chiudendo la prima frazione in vantaggio. Thuram ha accorciato le distanze nel finale del primo tempo, ma nel secondo l’Inter ha preso il controllo, dimostrando un gioco più efficace e determinato.
Un secondo tempo davvero da scudetto per l'Inter che ne fa tre al Como dopo avere accorciato le distanze nel finale del primo tempo con Thuram, che i padroni di casa avevano chiuso in vantaggio grazie ai gol di Valle e Nico Paz. Il raddoppio ancora con Thuram e la doppietta di Dumfries hanno dato.🔗 Leggi su Quicomo.it
Zalewski: «Il gol subito a fine primo tempo ci ha penalizzato, ma nella ripresa ci crederemo fino alla fine»Nicola Zalewski, centrocampista dell’Atalanta, ha espresso la propria valutazione sulla sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund.
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