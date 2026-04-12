Il Como ci crede fino alla fine ma il secondo tempo dell' Inter è da scudetto

Nel secondo tempo, l'Inter ha dominato il campo segnando tre gol e portando a termine una prestazione convincente, mentre nel primo tempo il Como era riuscito a mettere a segno due reti con Valle e Nico Paz, chiudendo la prima frazione in vantaggio. Thuram ha accorciato le distanze nel finale del primo tempo, ma nel secondo l’Inter ha preso il controllo, dimostrando un gioco più efficace e determinato.