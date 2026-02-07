Quello che hanno fatto a Ghali ieri sera è vergognoso | avete visto cos’è successo alle Olimpiadi? Pubblico sconvolto

Ieri sera, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, qualcosa è andato storto. Il pubblico era emozionato e pronto a vivere un momento speciale, ma quello che è successo a Ghali ha scatenato rabbia e sconcerto. Un episodio che ha rovinato quella che doveva essere una serata di festa e di celebrazione.

Doveva essere uno dei momenti più intensi e simbolici della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, e invece si è trasformato in un caso che ha fatto infuriare il pubblico. L’esibizione di Ghali, costruita su un messaggio di pace limpido e universale, è finita al centro di una bufera per il modo in cui è stata trattata durante la diretta televisiva. Sui social, nel giro di pochi minuti, la parola più ricorrente è diventata una sola: vergogna. Solo tanta vergogna per quello che hanno fatto a Ghali: ecco come è stato trattato. Durante la cerimonia di apertura, andata in scena ieri sera a San Siro, Ghali ha recitato Promemoria di Gianni Rodari, accompagnato da un corpo di ballo che disegnava una grande colomba, simbolo universale di pace. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Quello che è accaduto ieri sera sulla Rai (anzi, TeleMeloni) è indecente. A un certo punto, Ghali sale sul palco della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Davanti al mondo recita una poesia di Gianni Rodari contro la guerra. In itali facebook