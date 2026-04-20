Il ministero degli esteri tedesco ha chiamato l’ambasciatore russo a Berlino per esprimere il proprio disappunto riguardo a delle minacce dirette rivolte a obiettivi situati in Germania. La riunione si è svolta in risposta a queste dichiarazioni, che sono state giudicate inaccettabili. La convocazione dell’ambasciatore si inserisce nel quadro delle tensioni tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle minacce.

Il ministero degli esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo a Berlino, per protestare alla luce di " minacce dirette " su obiettivi in Germania. Lo ha annunciato lo stesso ministero su X. L'esecutivo Merz ha affermato che "tali minacce come ogni forma di spionaggio in Germania sono inaccettabili". Si tratta di un tentativo di indebolire il sostegno all'Ucraina, afferma il post. "Minacce dirette della Russia contro obiettivi in Germania sono un tentativo di indebolire il nostro sostegno all'Ucraina e la nostra determinazione. La nostra risposta è chiara: non ci lasceremo intimidire", ha scritto il ministero. Oggi si è avuta notizia dell'arresto in Russia di una cittadina tedesca di 57 anni da parte dei servizi di Mosca con l'accusa di aver pianificato un attentato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Berlino convoca l'ambasciatore russo, 'minacce dirette inaccettabili'

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