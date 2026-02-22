Parigi convoca l' ambasciatore Usa

L'ambasciatore statunitense a Parigi, Kushner, riceverà una convocazione al ministero degli Esteri francese dopo le dichiarazioni dell’amministrazione Trump sulla morte di Quentin Deranque, militante di estrema destra. La decisione arriva in risposta alle parole rilasciate dall’amministrazione americana, che hanno suscitato tensioni tra i due paesi. La riunione è prevista per questa sera e mira a chiarire le posizioni ufficiali di Parigi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media internazionali.