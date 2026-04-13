Israele convoca l' ambasciatore italiano per protesta contro Tajani

Israele ha convocato l'ambasciatore italiano a Tel Aviv, Luca Ferrari, in risposta alle dichiarazioni di un ministro italiano. La convocazione è avvenuta in seguito a un intervento pubblico del ministro, che ha suscitato reazioni ufficiali. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul contenuto della conversazione né sulle eventuali richieste del governo israeliano. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi.