A Bergamo, un bambino è stato trovato abbandonato nella Culla per la vita. La madre ha scritto una lettera in cui augura al bambino serenità, dicendo di non potergliene offrire. Il bambino si trovava in buone condizioni di salute al momento del ritrovamento. Ora si attende che venga avviato il percorso previsto per i minori in queste circostanze.

Era avvolto in una coperta, e accanto a lui era stata lasciata una lettera. Poche righe scritte a mano, su un foglio a quadretti strappato da un quaderno: «Ci auguriamo il meglio per te, tutta la gioia e la serenità che meriti e che non ti possiamo garantire. Ma sei stato tanto amato». È scattata subito la chiamata al 112 ed è arrivata l’équipe sanitaria. Il bambino era cosciente, in buone condizioni, ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Dopo che il neonato viene affidato ai sanitari, prima che venga avviato al percorso che può portare all’adozione, la mamma ha dieci giorni per decidere se tornare sui suoi passi, come prevede la normativa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bergamo, è stato chiamato Pietro il bambino lasciato nella Culla per la vita. La lettera della mamma: «Ti auguriamo tutta la serenità che non possiamo darti»

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