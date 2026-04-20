Recenti controlli in Italia hanno rilevato che su 1000 distributori esaminati, 795 presentano irregolarità relative a benzina e diesel alterati o impianti non conformi. Le anomalie includono fraudolenti manipolazioni degli impianti e prodotti non conformi agli standard di qualità. Queste pratiche possono causare danni ai veicoli e comportano costi aggiuntivi per i consumatori. Le autorità stanno continuando a monitorare la situazione per individuare e contrastare le frodi nel settore.

L’aumento del prezzo della benzina e del diesel ha portato a numerosi casi di irregolarità nei distributori di carburante. Una truffa ai danni dei consumatori, invogliati da costi più bassi rispetto alla media attuale. Infatti, tra il 12 e il 15 aprile 2026, la Guardia di Finanza ha effettuato oltre 1.000 verifiche in tutta Italia. Le irregolarità riscontrate sarebbero state 795, pari a circa il 73% dei controlli e che avrebbero portato a diversi sequestri. La truffa della benzina e diesel alterati può costare a chi guida anche migliaia di euro per sostituire alcuni pezzi fondamentali per il funzionamento delle proprie auto. Benzina e diesel...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Benzina e diesel alterati o impianti irregolari, le ultime truffe al distributore: danni costosi per chi guida

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