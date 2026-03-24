Prato, 24 marzo 2026 – Il diesel continua a rappresentare la “nota dolente”, come in tutto il resto d’Italia: rispetto all’inizio della scorsa settimana, è aumentato il numero delle stazioni di servizio nel quale il gasolio viene erogato ad 1,9 euro al litro, ma in (non poche) altre la quotazione resta comunque superiore ai due euro. Più marcato invece il calo evidenziato sulla benzina, che rispetto alla precedente rilevazione presenta mediamente un prezzo inferiore di circa venti centesimi per litro. Questo, a quanto pare, l’effetto che il taglio delle accise disposto dal governo lo scorso 18 marzo per venti giorni (in un’ottica di contrasto al “caro carburante”) ha sin qui prodotto sul territorio pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diesel, il prezzo non cala. E per la benzina è caccia al miglior distributore

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