Benzina e diesel aumento prezzi e rischio speculazione | le regioni più care al distributore

I prezzi della benzina e del diesel sono in aumento e alcune regioni si trovano ad avere costi più elevati rispetto ad altre. Sono stati segnalati casi di sospetta speculazione presso alcuni distributori di carburanti, secondo quanto comunicato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy. La questione riguarda le variazioni di prezzo e il rischio di pratiche poco trasparenti nel settore.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che sono già stati segnalati i casi di sospetta speculazione presso i distributori di carburanti. Iniziano infatti il monitoraggio e il controllo dei punti vendita dove il prezzo di benzina e diesel supera il costo reale, già in aumento a causa dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. Al momento, come indicato dal Ministro, il prezzo dei carburanti è mediamente inferiore ai 2 euro al litro, pur essendo aumentato di alcuni decimi. Ha spiegato che ci troviamo in una situazione di relativa sicurezza rispetto alle forniture di petrolio, in uno scenario ben diverso da quello successivo all’invasione della Russia in Ucraina, dove i prezzi salirono oltre i 2,20 euro al litro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

