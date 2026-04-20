Il prezzo della benzina ha raggiunto livelli elevati, alimentando una crisi in Iran che coinvolge anche il settore automobilistico. Contestualmente, il mercato della mobilità elettrica sta registrando una crescita rapida in tutto il mondo, con un incremento delle vendite di veicoli a zero emissioni. La combinazione di tensioni geopolitiche in Medio Oriente e i costi dei carburanti sta contribuendo a questa accelerazione del settore elettrico.

Il mercato globale della mobilità elettrica sta vivendo una brusca accelerazione, spinta da un mix esplosivo di instabilità geopolitica in Medio Oriente e costi del carburante alle stelle. Mentre il conflitto in Iran continua a destabilizzare l’offerta energetica, i consumatori in vari continenti stanno virando massicciamente verso le vetture a batteria, cercando rifugio dalla volatilità dei prezzi della benzina. L’effetto Iran: la benzina come catalizzatore della transizione. La tensione militare che coinvolge l’Iran ha colpito direttamente il portafoglio degli automobilisti, in particolare negli Stati Uniti dove il prezzo del carburante ha superato la soglia critica dei 4 dollari per gallone, un traguardo che non si vedeva da quattro anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina alle stelle e crisi in Iran: l’elettrico vola in tutto il mondo

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