Guerra in Iran benzina e gas alle stelle | petrolio verso i 100 dollari stangata in arrivo per famiglie e imprese

L’escalation militare in Medio Oriente coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran, provocando un aumento dei prezzi del petrolio che si avvicina ai 100 dollari al barile. La situazione sta portando a una stangata sui costi di benzina e gas, colpendo famiglie e imprese. I mercati energetici reagiscono rapidamente ai recenti sviluppi nella regione.

L’escalation militare in Medio Oriente, con l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e la successiva risposta di Teheran, sta avendo un impatto immediato sui mercati energetici. Petrolio e gas hanno registrato rialzi improvvisi, con ripercussioni già visibili sui prezzi dei carburanti e timori concreti per le prossime bollette. Il mercato più colpito è stato quello del gas naturale. Sulla piazza Ttf di Amsterdam il prezzo ha chiuso con un balzo vicino al 40%, toccando i livelli più alti dall’ottobre 2022. In apertura di seduta successiva i future hanno segnato un ulteriore rialzo, superando la soglia dei 50 euro al megawattora. Anche il petrolio ha reagito con forza: il Brent europeo si è avvicinato agli 80 dollari al barile, mentre il Wti americano ha oscillato tra i 70 e i 75 dollari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Benzina, diesel e gas: la stangata è servita. Schizzano i prezzi dopo l’attacco all’Iran, petrolio verso i 100 dollari al barile. Torna l’incubo bolletteIl conto della guerra in Medio Oriente arriva direttamente nelle tasche degli italiani.

Guerra in Iran: in Italia è subito stangata sulla benzina. Il blocco di Hormuz spinge il petrolio verso i 100 dollariRoma, 2 marzo 2026 – L’escalation militare nel Golfo Persico ha trasformato in poche ore lo scenario economico globale.

