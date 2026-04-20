Beni culturali in Sicilia ingressi gratuiti nei musei e parchi archeologici nelle principali ricorrenze nazionali

In Sicilia, anche nel 2026, i musei e i parchi archeologici saranno aperti gratuitamente in occasione delle principali festività nazionali. Questa iniziativa permette ai visitatori di accedere senza costi aggiuntivi in giornate specifiche, favorendo la visita ai beni culturali della regione. La misura coinvolge le strutture culturali più importanti dell’isola, che aderiranno alle giornate di ingresso gratuito previste dal calendario nazionale.

Tornano anche per il 2026 le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici della Sicilia in occasione delle principali festività nazionali.A confermarlo è l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, che ha annunciato l’apertura.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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