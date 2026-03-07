L' Italia della cultura corre veloce | +16% di ingressi nei nostri musei e parchi archeologici

In Italia, i musei e i parchi archeologici hanno registrato un aumento del 16% negli ingressi. A Roma si è tenuta la seconda edizione del convegno Big Data e Luoghi della Cultura, organizzato dalla Fondazione Delphos e dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del ministero della Cultura. L’evento ha riunito esperti e rappresentanti del settore per discutere delle nuove tendenze nel settore culturale.

( a skanews) — Si è svolta a Roma la seconda edizione del convegno Big Data e Luoghi della Cultura a cura della Fondazione Delphos e del ministero della Cultura – Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale. L’appuntamento ha riunito i vertici del sistema e i direttori delle più importanti istituzioni italiane ed è stata l’occasione per presentare il nuovo Osservatorio Fondazione Delphos Big Data e Luoghi della Cultura, pensato per indagare il comportamento dei visitatori con un approccio data driven. Souvenir fashion: come indossarli in città. guarda le foto «Il progetto Osservatorio Big Data della cultura — ha spiegato d askanews Sergio Bellini, presidente della Fondazione Delphos — è nato l’anno scorso, si è presentato al pubblico con il primo report di ricerca a marzo a Torino al Museo Egizio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

