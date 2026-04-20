A Benevento, un giocatore ha segnato il suo nono gol stagionale, paragonabile alla nona sinfonia di Beethoven. Durante la partita contro il Giugliano, ha aperto le marcature con un gol da opportunista al “De Cristofaro”. La squadra ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale, quando un rigore a tempo scaduto ha permesso all’avversario di pareggiare. La gara si è conclusa con un risultato di parità.

Tempo di lettura: 2 minuti Come la celebre sinfonia di Beethoven, nono centro stagionale per Mignani che al “De Cristofaro” contro il Giugliano ha messo il suo timbro sulla gara, vantaggio poi vanificato dal rigore a tempo scaduto di Volpe. L’ex Pianese si è avventato come un falco “alla Inzaghi” sulla punizione di Prisco anticipando il portiere e nulla ha potuto sulla linea Caldore con la palla che aveva già superato la linea bianca. Decisiva, per fortuna, la segnalazione dell’assistente che dopo qualche secondo di titubanza ha indicato il centrocampo convalidando il gol. Quando manca un solo turno al termine della regular season, Mignani è...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, Mignani suona la nona (rete) come Beethoven: a Giugliano altro gol da opportunista

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