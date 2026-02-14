Concerto speciale con la Nona di Beethoven

Il concerto con la Nona di Beethoven si è tenuto ieri sera, portando sul palco un messaggio di unione e solidarietà. La musica ha coinvolto il pubblico, che ha ascoltato attentamente le note potenti e i cori corali. La scelta di eseguire questa sinfonia vuole celebrare i valori di pace e amicizia, spesso associati anche ai Giochi Olimpici. La serata ha visto anche la partecipazione di diverse associazioni locali, che hanno condiviso il senso di fratellanza trasmesso dall’opera.

Unione, pace, solidarietà. Le parole di Schiller che animano la Nona Sinfonia di Beethoven sono anche un manifesto dei valori olimpici. E proprio in occasione dei Giochi il capolavoro sarà eseguito oggi alle 17 nella Sala Verdi del Conservatorio dall'Orchestra Sinfonica diretta da Emmanuel Tjeknavorian. Il concerto, promosso dalla Città metropolitana, s'inserisce nell'ambito dell'Olimpiade Culturale. Con la Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano un cast d'eccezione composto da Anna Nekhames, soprano, Anja Mittermüller, mezzosoprano, Mauro Peter, tenore, Günter Haumer, baritono, Massimo Fiocchi Malaspina, Maestro del Coro.