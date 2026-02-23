milano suona la nona sinfonia in coppa italia

Milano conquista una vittoria contro Tortona grazie a una prestazione intensa dei suoi giocatori. La squadra ha sfruttato al meglio le occasioni in attacco e ha mantenuto la concentrazione in difesa, portando a casa un risultato importante in Coppa Italia. Mannion e Brooks guidano l’attacco con 20 e 14 punti, mentre Bolmaro e Guduric contribuiscono con canestri decisivi. La partita si è decisa negli ultimi minuti, lasciando aperta la corsa alle semifinali.