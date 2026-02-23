Milano suona la nona sinfonia in Coppa Italia
Milano conquista una vittoria contro Tortona grazie a una prestazione intensa dei suoi giocatori. La squadra ha sfruttato al meglio le occasioni in attacco e ha mantenuto la concentrazione in difesa, portando a casa un risultato importante in Coppa Italia. Mannion e Brooks guidano l’attacco con 20 e 14 punti, mentre Bolmaro e Guduric contribuiscono con canestri decisivi. La partita si è decisa negli ultimi minuti, lasciando aperta la corsa alle semifinali.
EA7 MILANO 85 BERTRAM TORTONA 77 MILANO: Mannion ne, Ellis 4, Ceccato ne, Tonut, Bolmaro 11, Brooks 20, LeDay 12, Ricci, Flaccadori ne, Guduric 18, Shields 6, Nebo 14. All. Poeta TORTONA: Vital 12, Hubb 23, Gorham 13, Manjon, Pecchia 2, Chapman 2, Tandia ne, Strautins 8, Baldasso 2, Olejniczak 6, Biligha 9, Riismaa ne. All. Fioretti Arbitri: Lanzarini, Rossi, Baldini Note. Parziali: 33-20; 47-45; 59-62. Tiri da due: Milano 1837, Tortona 1737. Tiri da tre: 1121; 825. Tiri liberi: 1617; 1926. Rimbalzi: 36; Tortona 29. di Sandro Pugliese A 4 anni esatti di distanza, sempre contro lo stesso avversario, l’Olimpia Milano ritorna regina della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket: Milano suona la nona e vince la Coppa Italia. Tortona sogna, ma l’ultimo quarto premia l’OlimpiaMilano conquista la Coppa Italia 2026 grazie alla vittoria contro Tortona, che aveva raggiunto la finale dopo aver eliminato varie squadre.
Milano-Cortina, nona sinfonia d’oro con i pattinatori-jet. Inseguimento al top 20 anni dopo TorinoIl team italiano di short track ha conquistato una storica vittoria a Milano-Cortina, grazie a una rimonta che ha sorpreso gli Stati Uniti.
