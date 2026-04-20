Benevento la sfida contro l’obesità | medici in azione per la salute

Domenica 19 aprile, nel territorio di Benevento, si è svolta un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute, con un’ampia partecipazione della comunità locale. L’evento, inserito nelle Domeniche della Salute, ha visto coinvolti medici e operatori sanitari impegnati in attività di sensibilizzazione e screening. La giornata ha attratto numerosi cittadini, interessati a conoscere meglio le modalità di prevenzione e a monitorare il proprio stato di salute.

Ieri, domenica 19 aprile, il territorio di Benevento è stato teatro di un massiccio impegno collettivo per la tutela del benessere fisico, con una partecipazione cittadina che ha superato le aspettative durante l’appuntamento con le Domeniche della Salute. L’iniziativa, che vede come motore principale il Rotary Club di Benevento, ha trasformato la giornata in un presidio fondamentale contro le problematiche legate all’eccesso ponderale e alle disfunzioni metaboliche, offrendo ai residenti strumenti concreti di prevenzione gratuita. Il clinico tra composizione corporea e rischi invisibili. L’attenzione medica si è concentrata su un tema che va ben oltre la semplice percezione estetica del corpo: la gestione dell’obesità e dei disturbi che ne derivano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, la sfida contro l’obesità: medici in azione per la salute Notizie correlate Dieta mediterranea, l'allarme dei medici contro obesità e malattie cardiovascolari: "Serve prevenzione"La Campania resta la regione italiana con il più alto livello di mortalità per malattie cardiovascolari e con un tasso preoccupante di obesità,... Leggi anche: Fabrizio Corona: malattia grave e incurabile, l’ex re dei paparazzi racconta la sua sfida alla salute e ai medici. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Benevento, 18-04-2026 16:07; REPORT ALLENAMENTO GIORNALIERO; Primavera a Benevento, gli Under 17 sfidano la Juventus; 36° giornata di Serie C, Benevento già in B: il Catania a Crotone per il secondo posto. Siracusa e Trapani ultime chance di salvezza. Pronostico Giugliano vs Benevento – 19 Aprile 2026La sfida di Serie C tra Giugliano e Benevento accende l’attenzione del girone. Si gioca il 19 Aprile 2026 alle 20:30 presso lo storico Stadio Alberto De ... news-sports.it DIRETTA | Benevento Cavese (risultato finale 0-1): Mignani e Della Morte sprecano! (13 aprile 2026)Presentazioni della diretta Benevento Cavese, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net La magia del Natale nella nostra Benevento. Venite a trovarci. Auguri di una serena Immacolata e buone Feste a tutti! facebook #Benevento interessato al centrale dell’ #Empoli Marco #Curto per la prossima stagione. #calciomercato x.com