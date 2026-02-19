Fabrizio Corona | malattia grave e incurabile l’ex re dei paparazzi racconta la sua sfida alla salute e ai medici

Fabrizio Corona ha annunciato di essere affetto da una malattia grave e incurabile, che lo ha colpito di recente. La diagnosi ha lasciato l’ex re dei paparazzi senza speranze di guarigione, secondo quanto lui stesso ha dichiarato. Corona ha spiegato di vivere con questa condizione difficile e di non poter fare nulla per cambiare il suo stato di salute. La notizia ha fatto il giro dei media, attirando l’attenzione dei fan e dei suoi sostenitori. Ora, Corona si concentra sulla sua quotidianità e sulla gestione della malattia.

Fabrizio Corona: "Malattia seria, non guarisco". L'ex re dei paparazzi rivela la sua condizione e sfida i medici. Fabrizio Corona ha rivelato di essere affetto da una malattia grave e incurabile, ammettendo di aver ricevuto dai medici l'indicazione di rallentare i ritmi. L'ex fotografo di paparazzi, noto per la sua energia inesauribile e la sua costante presenza mediatica, ha parlato della sua condizione durante un'intervista radiofonica, aprendo uno scenario inedito sulla sua salute e sulla sua capacità di affrontare le sfide future. La rivelazione e i primi segnali d'allarme. La notizia ha destato immediato interesse, considerando la figura mediatica di Corona e il suo passato turbolento.