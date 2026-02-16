Settimo appuntamento con Le Domeniche della Salute | focus su ipertensione arteriosa rischi e danni

Istituito dal Rotary Club di Benevento, il settimo incontro di “Le Domeniche della Salute” si è tenuto ieri, 15 febbraio, con un focus sull’ipertensione arteriosa. Durante l’evento, esperti hanno illustrato i rischi e i danni causati da questa condizione, sottolineando l’importanza di controlli regolari. Una delle relatrici ha mostrato come la pressione alta possa danneggiare i vasi sanguigni, aumentando il rischio di infarti e ictus.

Si è svolto ieri, 15 febbraio, il settimo appuntamento de "Le Domeniche della Salute", iniziativa promossa dal Rotary Club di Benevento e dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute della comunità. L'incontro, intitolato "L'Ipertensione Arteriosa, rischi e danni", ha visto protagonisti il Dr. Pasquale Grimaldi, socio del Club, insieme alla D.ssa Maria Chiara Grimaldi, che hanno effettuato numerose visite gratuite e controlli della pressione arteriosa rivolti alla popolazione. L'ipertensione arteriosa rappresenta una delle principali problematiche di salute pubblica nei Paesi industrializzati.

Lo scorso 25 gennaio si è tenuto il settimo appuntamento della rassegna rotariana “Domeniche della Salute”, dedicato ai disturbi respiratori del sonno e alle riacutizzazioni respiratorie.

Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della Salute, organizzate dal Rotary Club Benevento.

