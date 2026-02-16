Settimo appuntamento con Le Domeniche della Salute | focus su ipertensione arteriosa rischi e danni
Istituito dal Rotary Club di Benevento, il settimo incontro di “Le Domeniche della Salute” si è tenuto ieri, 15 febbraio, con un focus sull’ipertensione arteriosa. Durante l’evento, esperti hanno illustrato i rischi e i danni causati da questa condizione, sottolineando l’importanza di controlli regolari. Una delle relatrici ha mostrato come la pressione alta possa danneggiare i vasi sanguigni, aumentando il rischio di infarti e ictus.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto ieri, 15 febbraio, il settimo appuntamento de “Le Domeniche della Salute”, iniziativa promossa dal Rotary Club di Benevento e dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute della comunità. L’incontro, intitolato “L’Ipertensione Arteriosa, rischi e danni”, ha visto protagonisti il Dr. Pasquale Grimaldi, socio del Club, insieme alla D.ssa Maria Chiara Grimaldi, che hanno effettuato numerose visite gratuite e controlli della pressione arteriosa rivolti alla popolazione. L’ipertensione arteriosa rappresenta una delle principali problematiche di salute pubblica nei Paesi industrializzati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Domeniche della Salute, ampia partecipazione al settimo appuntamento della rassegna rotariana
Lo scorso 25 gennaio si è tenuto il settimo appuntamento della rassegna rotariana “Domeniche della Salute”, dedicato ai disturbi respiratori del sonno e alle riacutizzazioni respiratorie.
Rotary Club, il 15 febbraio nuovo appuntamento con le “Domeniche della Salute”
Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della Salute, organizzate dal Rotary Club Benevento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Settimo appuntamento con Le Domeniche della Salute: focus su ipertensione arteriosa, rischi e danni; Settimo San Pietro, la sfilata con maschere e carri allegorici; MHC Championship: l’Italia batte la Turchia e chiude al settimo posto; Giorno del Ricordo, appuntamenti a San Mauro e Settimo Torinese.
Settimo appuntamento con Le Domeniche della Salute: focus su ipertensione arteriosa, rischi e danniSi è svolto ieri, 15 febbraio, il settimo appuntamento de Le Domeniche della Salute, iniziativa promossa dal Rotary Club di Benevento e dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute della com ... ntr24.tv
Anteprime estive del Dicembre letterario: settimo appuntamento con Marilù OlivaLa Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre di Marilù Oliva è il settimo appuntamento delle Anteprime estive della decima edizione del Dicembre Letterario pensato dal Club Jane ... unionesarda.it
Settimo appuntamento stagionale con il campionato di Serie A femminile, girone 3, per il Bisceglie Rugby che domenica 15 febbraio, ore 10:30, ospita la capolista Scandicci.Dopo la... Leggi l'articolo facebook