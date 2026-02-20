Stretta sugli accessi al Comune | badge obbligatorio per tutti i visitatori
La commissione comunale di Aversa ha deciso di rendere obbligatorio l’uso del badge per tutti i visitatori, a causa di crescenti problemi di sicurezza. La misura, approvata all’unanimità, mira a monitorare più efficacemente gli ingressi nella Casa comunale. I cittadini dovranno mostrare un documento d’identità e indossare il badge durante le visite. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni di accessi non autorizzati e tentativi di intrusione. La nuova regola entrerà in vigore già dalla prossima settimana.
La commissione presieduta da Pietro Giglio delibera controlli più rigorosi e verifiche a campione della Polizia Municipale Nuove misure per rafforzare sicurezza e tracciabilità degli ingressi nella Casa comunale di Aversa. La commissione consiliare presieduta da Pietro Giglio, riunitasi nei giorni scorsi, ha deliberato all’unanimità l’introduzione dell’obbligo di identificazione per tutti i cittadini che accedono agli uffici dell’ente. Alla seduta hanno partecipato i componenti Raffaele Oliva, Raffaele De Gaetano e Mario De Michele, oltre alla dirigente al Personale Paola Oro e all’assessore al Personale Francesco Sagliocco.🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Cortile di Giulietta, via libera in Commissione alla nuova gestione degli accessi: «Sicurezza per visitatori e cittadini»
Leggi anche: I legali di Stasi contro la perizia dei Poggi sugli accessi di Chiara al pc di AlbertoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Stretta di Mosca sugli accessi online: bloccati WhatsApp, YouTube e media stranieri; Stretta sugli Ncc: limiti in Ztl e contributo economico, scontro con Palazzo Vecchio sulle nuove regole; Ddl Immigrazione, via libera dal Consiglio dei Ministri; Immigrazione: nel ddl del governo difesa dei confini, stretta su protezione e ricongiungimenti.
Stretta sugli Ncc: limiti in Ztl e contributo economico, scontro con Palazzo Vecchio sulle nuove regoleLa Cna: Provvedimenti punitivi. L'amministrazione: Pronti al confronto ma andiamo avanti. I tassisti per ora restano alla finestra ... firenzetoday.it
Stretta sugli Ncc: limiti in Ztl e contributo economico, scontro con Palazzo Vecchio sulle nuove regole x.com
Roma, centro storico: Ztl a pagamento per auto elettriche e stretta sugli ibridi - facebook.com facebook