Stretta sugli accessi al Comune | badge obbligatorio per tutti i visitatori

La commissione comunale di Aversa ha deciso di rendere obbligatorio l’uso del badge per tutti i visitatori, a causa di crescenti problemi di sicurezza. La misura, approvata all’unanimità, mira a monitorare più efficacemente gli ingressi nella Casa comunale. I cittadini dovranno mostrare un documento d’identità e indossare il badge durante le visite. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni di accessi non autorizzati e tentativi di intrusione. La nuova regola entrerà in vigore già dalla prossima settimana.

La commissione presieduta da Pietro Giglio delibera controlli più rigorosi e verifiche a campione della Polizia Municipale Nuove misure per rafforzare sicurezza e tracciabilità degli ingressi nella Casa comunale di Aversa. La commissione consiliare presieduta da Pietro Giglio, riunitasi nei giorni scorsi, ha deliberato all'unanimità l'introduzione dell'obbligo di identificazione per tutti i cittadini che accedono agli uffici dell'ente. Alla seduta hanno partecipato i componenti Raffaele Oliva, Raffaele De Gaetano e Mario De Michele, oltre alla dirigente al Personale Paola Oro e all'assessore al Personale Francesco Sagliocco.

