Benetton Logistics, divisione del gruppo Benetton, ha firmato un accordo di joint venture con Poste Logistics, società del gruppo Poste Italiane specializzata in logistica integrata. La partnership mira a rafforzare la gestione delle attività logistiche nel settore della moda, coinvolgendo entrambe le aziende in un progetto condiviso. La collaborazione rappresenta un'iniziativa congiunta tra le due realtà per migliorare i servizi di distribuzione e trasporto dei capi di abbigliamento.

Benetton Logistics, (parte di Benetton Group ), stringe un accordo di joint venture per una partnership strategica con Poste Logistics, società del gruppo Poste Italiane dedicata alle attività di logistica integrata Poste Italiane. È una nuova frontiera nel mondo della logstica della moda: “Logistic 360” ha come obiettivo potenziare il polo del fashion di Castrette di Villorba (TV). Questo accordo permetterà di ampliare la capacità operativa dell’hub logistico anche ad altri settori merceologici. Benetton e Poste Italiane: insieme per la logistica della moda. A fare la differenza è il polo di Castrette di Villorba, uno dei più avanzati hub europei dedicati alla gestione della logistica del fashion.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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