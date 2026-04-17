Poste accordo con Benetton su logistica nasce jv Logistic 360

Poste Italiane e Benetton Group hanno siglato un accordo di partnership strategica per la logistica, dando vita a una joint venture chiamata Logistic 360. L’obiettivo dichiarato è di sviluppare un nuovo attore nel settore, con l’intento di attrarre nuovi clienti e favorire la crescita del commercio in Italia e in Europa. La collaborazione mira a rafforzare le attività di logistica delle due aziende coinvolte.

(Adnkronos) – Accordo di partnership strategica fra Poste Italiane e Benetton Group, con l’obiettivo di creare un 'campione' della logistica capace di attrarre nuovi clienti e sostenere la crescita del commercio italiano ed europeo. L’intesa, che valorizza gli asset e le rispettive competenze specifiche nel campo della gestione e della distribuzione dei capi di abbigliamento, prevede l’ingresso di Poste Logistics, società del gruppo Poste Italiane dedicata alle attività di logistica integrata, nel capitale di Benetton Logistics, spin-off di Benetton Group. Nasce così una nuova realtà in joint venture, Logistic 360. Il progetto, frutto del ruolo di leadership di Poste Italiane nella logistica e nell’eCommerce, nasce grazie alla collaborazione con Edizione Spa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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