Belvedere firma Martini Icons a Milano | a Casa Sofia una serata tra arte mixology e volti del lifestyle contemporaneo

A Milano, presso Casa Sofia, si è tenuta una serata organizzata da Belvedere intitolata “Martini Icons”. L’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità del mondo moda, lifestyle e spettacolo, tra cui un noto rappresentante del settore. Durante la serata sono stati presentati interventi artistici e pratiche di mixology, coinvolgendo i presenti in un aperitivo tematico. La serata ha riunito pubblico e ospiti in un ambiente dedicato all’arte e alla cultura del consumo di bevande di alta qualità.

All’evento anche numerose personalità del mondo moda, lifestyle e spettacolo, tra cui Alvise Rigo. Che gli eventi firmati Belvedere Vodka rappresentino da tempo un punto di riferimento nel panorama delle serate milanesi più esclusive è ormai noto. Eppure, ogni appuntamento riesce a distinguersi, trovando una propria identità. A Milano, negli spazi raffinati di Casa Sofia, è andata in scena l’inaugurazione di Martini Icons by Agostino Perrone, la mostra fotografica immersiva che fino al 19 aprile ha celebrato il Martini come simbolo culturale, tra estetica, rituale e arte della miscelazione. Un’occasione che ha riunito un pubblico selezionato, perfettamente in linea con lo spirito del progetto.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Belvedere firma “Martini Icons” a Milano: a Casa Sofia una serata tra arte, mixology e volti del lifestyle contemporaneo Notizie correlate Agostino Perrone a Milano per la mostra Martini Icons con Belvedere VodkaEd è proprio al Martini — come cocktail e come simbolo culturale — che si ispira Martini Icons, la mostra fotografica che Belvedere Vodka porta a... Leggi anche: Città d’arte e lifestyle contemporaneo: perché l’artigianato è tornato centrale Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Agostino Perrone a Milano per la mostra Martini Icons con Belvedere Vodka. Belvedere firma Martini Icons a Milano: a Casa Sofia una serata tra arte, mixology e volti del lifestyle contemporaneoAll’evento anche numerose personalità del mondo moda, lifestyle e spettacolo, tra cui Alvise Rigo. Che gli eventi firmati Belvedere Vodka rappresentino da tempo un punto di riferimento nel panorama de ... novella2000.it Sapessi com’è strano innamorarsi del Martini, non solo a MilanoBelvedere Vodka presenta Martini Icons, un viaggio fotografico evocativo nel fascino senza tempo del Martini cocktail a cura del celebre mixologist Agostino Perrone ... gqitalia.it