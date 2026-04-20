Belvedere firma Martini Icons a Milano | a Casa Sofia una serata tra arte mixology e volti del lifestyle contemporaneo

Da novella2000.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, presso Casa Sofia, si è tenuta una serata organizzata da Belvedere intitolata “Martini Icons”. L’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità del mondo moda, lifestyle e spettacolo, tra cui un noto rappresentante del settore. Durante la serata sono stati presentati interventi artistici e pratiche di mixology, coinvolgendo i presenti in un aperitivo tematico. La serata ha riunito pubblico e ospiti in un ambiente dedicato all’arte e alla cultura del consumo di bevande di alta qualità.

All’evento anche numerose personalità del mondo moda, lifestyle e spettacolo, tra cui Alvise Rigo. Che gli eventi firmati Belvedere Vodka rappresentino da tempo un punto di riferimento nel panorama delle serate milanesi più esclusive è ormai noto. Eppure, ogni appuntamento riesce a distinguersi, trovando una propria identità. A Milano, negli spazi raffinati di Casa Sofia, è andata in scena l’inaugurazione di Martini Icons by Agostino Perrone, la mostra fotografica immersiva che fino al 19 aprile ha celebrato il Martini come simbolo culturale, tra estetica, rituale e arte della miscelazione. Un’occasione che ha riunito un pubblico selezionato, perfettamente in linea con lo spirito del progetto.🔗 Leggi su Novella2000.it

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