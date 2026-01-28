Negli ultimi anni, sempre più viaggiatori scelgono le città d’arte non solo per le opere e i monumenti, ma anche per l’atmosfera e lo stile di vita che si respirano. L’artigianato locale sta vivendo una nuova stagione, diventando parte integrante dell’esperienza di scoperta di questi luoghi. Molti visitatori cercano di immergersi nella cultura autentica, comprando pezzi unici e sostenendo i piccoli artigiani del posto. La tendenza è chiara: il viaggio non è più solo sightseeing, ma anche vivere la città con il cuore e le mani.

Negli ultimi anni il modo di viaggiare è cambiato profondamente. Sempre più persone scelgono città d’arte non solo per ciò che mostrano, ma per ciò che permettono di vivere. Non basta più visitare un museo o scattare una foto in una piazza iconica: il viaggio diventa esperienza, relazione, stile di vita. In questo scenario l’artigianato è tornato centrale, perché rappresenta un punto di incontro naturale tra cultura, identità e quotidianità. Secondo i dati di ISTAT e del Ministero del Turismo, oltre la metà dei turisti stranieri che arrivano in Italia sceglie città d’arte come principale motivazione di viaggio, e una quota crescente è interessata a esperienze legate a cultura, tradizioni locali e prodotti artigianali. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Città d’arte e lifestyle contemporaneo: perché l’artigianato è tornato centrale

Approfondimenti su Città d Arte Lifestyle

L’Ikebana contemporaneo rappresenta un’evoluzione dell’antica arte giapponese di composizione floreale, un equilibrio tra estetica e meditazione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Città d Arte Lifestyle

Argomenti discussi: ??????? ?????’ ?’???? ? ?’?????: proseguono a dicembre e gennaio i tour firmati IAT Treviso; Può l’arte salvare una città? La bellezza scomoda di Gibellina; Viaggio nel Veneto UNESCO: la nuova guida gratuita per scoprire i siti Patrimonio dell'Umanità; Il MAR dei piccoli.

Lecce, la città della cartapesta: un viaggio tra storia e arteLecce è una delle città più affascinanti del Sud Italia, celebre per il suo inconfondibile barocco leccese, per la luce calda della sua pietra dorata e ... villegiardini.it

Giorno della Memoria, il programma in città per ricordare l'Olocausto tra conferenze, spettacoli teatrali, mostre d’arte e filmVENEZIA - È fitto il programma di appuntamenti in città per ricordare il Giorno della Memoria. Un percorso che si è aperto con la posa di 13 nuove pietre d'inciampo ... ilgazzettino.it

Pistoia: città d’arte, piena di storia, cultura e tradizioni. È considerata la piccola Santiago di Compostela, per il legame con il Cammino. Quest'anno è la capitale del Libro, venite con noi alla scoperta di questa bellissima città e diteci... avete mai assaggiato i 'biri - facebook.com facebook

Mostra “La mia città” di Claudio Martincic Sala Comunale d’Arte Trieste - Piazza dell’Unità d’Italia, 4 Presentazione mostra: 24 gennaio ore 18 Apertura: 24 gennaio-8 febbraio 2026, orario 10-13 e 17-20 (feriali e festivi), il 9 febbraio solo 10-13 Ingress x.com