La puntata di Belve del 21 aprile 2026 è una di quelle destinate a far discutere ancora prima di andare in onda. Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 con tre ospiti che promettono confessioni, scintille e momenti da social. Dopo il boom delle prime due puntate, l’attesa per il terzo appuntamento è altissima, complice una scelta di nomi che unisce glamour, provocazione e cronaca. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi salirà sullo sgabello più temuto della TV? Quali storie racconteranno? E quali momenti potrebbero diventare virali dopo la messa in onda? Scopriamolo insieme. Il primo ospite è quello che sta generando più polemiche: Shiva, nome d’arte di Andrea Arrigoni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Belve, ospiti del 21 aprile 2026: il rapper Shiva dalla Fagnani

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