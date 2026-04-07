Il programma Belve torna su Rai2 a partire dal 7 aprile 2026 con una nuova stagione in prima serata. La conduttrice Francesca Fagnani ospita per la prima puntata Amanda Lear, nota figura del mondo dello spettacolo. La puntata si preannuncia coinvolgente e susciterà certamente molte discussioni online. La trasmissione mantiene il suo stile diretto e senza filtri, attirando un vasto pubblico di appassionati.

La nuova stagione di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, torna in prima serata dal 7 aprile 2026 con una puntata che promette di diventare immediatamente virale. La presenza di Amanda Lear è già un evento, ma cosa racconterà davvero nello studio di Belve? Quali aspetti della sua vita affronteranno Ramazzotti e Di Palma? E come riuscirà Fagnani a far emergere lati inediti delle loro storie? Scopriamolo insieme. Tra gli ospiti della prima puntata, Amanda Lear è senza dubbio la più attesa. La sua intervista è un viaggio tra provocazione, ironia e confessioni che raramente ha condiviso in televisione. Il momento più toccante arriva quando parla del marito Alain Philippe, morto in un incendio domestico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Belve, ospiti prima puntata 7 aprile 2026: dalla Fagnani arriva Amanda Lear

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