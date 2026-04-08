Da oggi entra in vigore una nuova normativa che limita l’uso del termine “artigianale” sui prodotti che non rispettano determinati requisiti. La legge stabilisce criteri più rigorosi per garantire che solo i prodotti realmente realizzati a mano possano essere commercializzati come artigianali. La misura mira a contrastare le pratiche di chi utilizza indebitamente questa dicitura per fini commerciali. La normativa riguarda tutte le categorie di prodotti artigianali e si applica a livello nazionale.

Pisa, 8 aprile 2026 - Da oggi la parola “artigianale” non sarà più un’etichetta da usare con leggerezza (o con fantasia). Sta infatti entrando in questi giorni in vigore la norma introdotta dalla legge annuale per le piccole e medie imprese che mette ordine nell’utilizzo del riferimento all’artigianato nella pubblicità di prodotti e servizi. Un cambiamento atteso e necessario, che porta con sé una buona notizia per tutti: quando leggeremo “artigianale”, potremo finalmente fidarci. Dietro quel termine dovrà esserci davvero un artigiano, con le sue competenze, il suo lavoro e – perché no – anche un po’ di orgoglio. Grazie anche all’impegno della CNA, che ha spinto per una regolamentazione chiara e incisiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da oggi basta “artigianale” a caso, arriva la stretta sui finti prodotti fatti a mano

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Da oggi basta litigare per chi tiene la foto del papà. Prima le vecchie fotografie erano preziose perché uniche, ma da oggi non è più così perché noi possiamo riprodurle, anzi migliorarle! Ti aspettiamo: Via Musumeci 103, Catania #stampafoto #foto #catania - facebook.com facebook

Oggi grido d' allarme del SG @gveghini basta morti sul #lavoro x.com