camera dopo il caso vannacci arriva la stretta contro i cambi di casacca

La Camera approva una nuova normativa che rende più difficile il cambio di gruppo parlamentare, dopo i recenti spostamenti di alcuni deputati della Lega. La decisione arriva in un momento in cui si discute la fuoriuscita di alcuni parlamentari leghisti, coincidente con l’addio di Roberto Vannacci al partito di Matteo Salvini. La misura mira a limitare le possibilità di passare da una formazione politica all’altra, cercando di stabilizzare la composizione dei gruppi.

Arriva la stretta sui cambi di casacca. L’obiettivo dei deputati è quello di rendere più complicata la possibilità di passare da un gruppo all’altro e la decisione arriverà proprio nei giorni in cui si discute della fuoriuscita di alcuni parlamentari della Lega dopo l’addio di Roberto Vannacci al partito di Matteo Salvini. La stretta arriverà con la riforma del regolamento della Camera che entrerà in vigore con la prossima legislatura. Lunedì è prevista in Aula la discussione generale e il voto potrebbe essere previsto già martedì. La riforma prevede anche l’abolizione delle 24 ore obbligatorie che devono passare tra il momento in cui viene posta la fiducia e la sua votazione, così come lo statuto delle opposizioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Questa mattina alla Camera sono stati discussi alcuni cambiamenti importanti.

La Camera dei Deputati sta preparando un nuovo regolamento che introduce regole più rigide sui cambi di casacca.

