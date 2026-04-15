Belén Rodríguez fa l’esame di italiano per ottenere la cittadinanza | le foto tra i banchi di scuola con Notte prima degli esami in sottofondo

Belén Rodríguez ha sostenuto un esame di italiano per ottenere la cittadinanza. Sono circolate immagini che la ritraggono tra i banchi di scuola, con la canzone “Notte prima degli esami” in sottofondo. Mentre alcuni condividono momenti della loro vita tra impegni televisivi e eventi pubblici, altri mostrano aspetti più semplici e quotidiani.

C’è chi racconta la propria quotidianità tra set televisivi e tappeti rossi, e chi, ogni tanto, sceglie di mostrare anche i passaggi più “normali” della vita. È il caso di Belén Rodríguez, che nelle ultime ore ha condiviso su Instagram un momento decisamente lontano dai riflettori: l’esame di italiano per ottenere la cittadinanza. Due scatti, pubblicati nelle Storie, che raccontano però un traguardo importante. Nella prima immagine si vede l’aula d’esame, con la docente di spalle mentre scrive alla lavagna le indicazioni per le prove. Nella seconda, invece, Belén è seduta al banco, concentrata, con la prova davanti e una penna tra le dita. In sottofondo, una scelta musicale tutt’altro che casuale: “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti, brano simbolo del passaggio e delle attese importanti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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