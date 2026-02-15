Ribaltone Sondaggi il dato è clamoroso | Giorgia Meloni a bocca aperta

Giorgia Meloni resta sorpresa di fronte ai nuovi sondaggi, che mostrano un calo dell’affluenza alle urne. Secondo l’Osservatorio Emg, meno cittadini rispetto al passato si recheranno alle cabine elettorali, con una partecipazione che potrebbe scendere fino al 58%. La diminuzione si deve alla crescente disillusione e alla sfiducia verso i partiti politici. Questi dati preoccupano gli analisti, che temono un’astensione elevata alle prossime elezioni.

Le prossime elezioni politiche potrebbero registrare una partecipazione particolarmente bassa. Secondo stime riportate dall’Osservatorio Emg, l’affluenza si collocherebbe intorno al 58%. In parallelo, l’ultimo sondaggio politico evidenzia un quadro molto equilibrato: centrodestra e centrosinistra risulterebbero separati da circa mezzo punto percentuale, una distanza che rientra nel margine di errore statistico. Centrodestra nei sondaggi: coalizione al 45%. Nel dettaglio, la coalizione di centrodestra guidata da Giorgia Meloni raggiungerebbe complessivamente il 45%. La somma include Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

