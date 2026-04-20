A Beinasco, le operazioni di messa in sicurezza presso la sede di una ditta di trasporti si sono concluse domenica sera, dopo un incendio che ha causato danni significativi all’azienda. Le autorità hanno disposto il blocco temporaneo degli ortaggi coltivati nelle vicinanze, mentre i residenti sono tornati nelle loro case. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio, che ha interessato principalmente l’interno dello stabile.

Le operazioni di messa in sicurezza presso la sede della Speed Trasporti in via Frejus a Beinasco si sono concluse nella serata di domenica 19 aprile 2026, segnando la fine della fase più acuta dopo l’incendio che ha devastato l’azienda di trasporti. Le autorità locali e i tecnici dell’Arpa Piemonte hanno confermato che le famiglie precedentemente evacuate per precauzione possono ora rientrare nelle proprie abitazioni. Nonostante il ritorno alla normale quotidianità per molti residenti, la vigilanza ambientale rimane estremamente rigorosa. I rilievi effettuati con il mezzo mobile dell’Arpa verso le ore 20 di ieri hanno evidenziato una progressiva diminuzione dei composti organici volatili (COV) e della concentrazione di polveri nell’aria, con valori che tendono a riallinearsi ai livelli standard della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beinasco, rientro in casa dopo l’incendio: stop agli ortaggi

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