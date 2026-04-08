Laveno Mombello | l’eroismo dei soccorsi tra fiamme e solidarietà

A Laveno Mombello, la comunità ha mostrato riconoscenza verso i soccorritori che hanno spento un incendio nei boschi della zona. Sono stati affissi messaggi di ringraziamento pubblicamente visibili, con l’obiettivo di esprimere gratitudine nei confronti di chi ha intervenuto per domare le fiamme. La vicenda ha coinvolto l’intera comunità, che ha deciso di rendere omaggio agli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento.

La comunità di Laveno Mombello ha scelto di manifestare pubblicamente la propria gratitudine verso chi ha domato le fiamme nei boschi locali, attraverso l’affissione di un messaggio di ringraziamento visibile a tutti. L’iniziativa è nata per salutare l’impegno di diverse squadre che hanno operato tra i Pizzoni e le zone di Vararo e Monteggia. Il riconoscimento va specificamente ai Vigili del Fuoco, agli operatori dell’Antincendio Boschi e ai volontari della Protezione Civile del territorio. Questi professionisti e volontari sono rimasti mobilitati senza sosta per un periodo di quattro giorni, alternando turni di giorno e di notte per riuscire a fermare la propagazione del fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Laveno Mombello: l’eroismo dei soccorsi tra fiamme e solidarietà Fiamme nei boschi sopra Laveno Mombello, in volo anche l’elicottero antincendioLaveno Mombello (Varese), 4 aprile 2026 – Un incendio è divampato, nel pomeriggio di sabato 4 aprile, nei boschi sopra Laveno Mombello, in provincia... Incendio sopra Laveno Mombello, focolai nella notte: oltre 10 ettari di bosco divorati dalle fiammeLaveno Mombello (Varese), 6 aprile 2026 – L’incendio che ha colpito i boschi sopra Laveno Mombello, in provincia di Varese, è sotto controllo.