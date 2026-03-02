Fermata con scooter rubato nei guai una 31enne

Nel pomeriggio di ieri, lungo viale Fiume Po, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno fermato una donna di 31 anni alla guida di uno scooter Peugeot Tweet senza targa. L’auto, poi verificata, risultava essere stata rubata. La donna è stata accompagnata in caserma per ulteriori accertamenti.

Nel pomeriggio di ieri, lungo viale Fiume Po, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno fermato una donna alla guida di uno scooter Peugeot Tweet privo di targa, risultato successivamente rubato.Alla vista della pattuglia, la conducente, una.