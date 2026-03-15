Bearman | sfortuna iniziale poi 5° posto con la Haas

Domenica 15 marzo 2026, Oliver Bearman ha concluso il Gran Premio di Cina in quinta posizione, dopo aver superato diversi avversari diretti grazie alle prestazioni della sua Haas. La gara si è svolta a Shanghai, dove il pilota ha mostrato una buona progressione durante la corsa, mantenendo un ritmo competitivo fino alla fine. La sua vettura ha dimostrato affidabilità e velocità durante l’intero evento.

Shanghai, domenica 15 marzo 2026: Oliver Bearman ha ottenuto la quinta piazza nel Gran Premio di Cina, superando avversari diretti grazie alla velocità della sua Haas. Il britannico ha chiuso a +57.268 secondi dal vincitore Andrea Kimi Antonelli, posizionandosi dietro Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La gara si è svolta sotto il segno di una gestione strategica attenta, dove un primo giro sfortunato è stato compensato da un rientro efficace dopo l’intervento della safety car. La macchina ha dimostrato prestazioni costanti, permettendo al pilota di recuperare posizioni perse all’inizio dell’appuntamento. Dati Telemetrici e Gestione Strategica del Giro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bearman: sfortuna iniziale, poi 5° posto con la Haas Articoli correlati Il ruolo di Toyota, i motori Ferrari, baby Bearman: ecco la Haas per il Mondiale 2026È una Haas sempre più Toyota quella che ha preso vita oggi con la presentazione della livrea ufficiale della VF-26, la monoposto che vedremo in pista... Oliver Bearman: “Sfortuna nel primo giro, ma sono riuscito a trovare velocità”Un consistente Oliver Bearman ha centrato la quinta piazza in occasione del GP di Cina, appuntamento numero due valido per il Mondiale 2026 di... Tutti gli aggiornamenti su Bearman sfortuna iniziale poi 5 posto... Oliver Bearman: Sfortuna nel primo giro, ma sono riuscito a trovare velocitàUn consistente Oliver Bearman ha centrato la quinta piazza in occasione del GP di Cina, appuntamento numero due valido per il Mondiale 2026 di Formula 1. oasport.it Bearman quinto in Cina: 'Sfortuna al via, ma la safety car ha aiutato'Oliver Bearman ha conquistato un importante quinto posto nel Gran Premio di Cina, seconda prova del Mondiale 2026 di Formula 1. Il giovane britannico della Haas ha saputo sfruttare le occasioni offert ... it.blastingnews.com